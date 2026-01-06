Donar verliest nipt van MBC Syntainics in ENBL

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft dinsdagmiddag in het Duitse Weissenfels de wedstrijd in de European North Basketball League verloren van MBC Syntainics. Het verschil was minimaal: 106-104.

Beide ploegen waren zeer aan elkaar gewaagd, hoewel de thuisploeg nog geen wedstrijd had verloren in de ENBL. Na het eerste kwart was het 24-23, bij rust 56-47. Na drie kwarten was de stand 76-77. Tot anderhalve minuut voor het einde had Donar een voorsprong, maar uiteindelijk trokken de Duitsers aan het langste eind.

Grote uitblinker bij Donar was spelverdeler Austin Luke, met 23 punten, 8 rebounds en 13 assists. Damian Forrest maakte 22 punten, Dane Erikstrup 18 punten en Evan Taylor 16 punten. Bij MBC Syntainics was Spencer Reaves topscorer met 29 punten.

Het is nog niet zeker of Donar de volgende ronde van de ENBL haalt. De laatste wedstrijd in deze ronde is volgende week woensdag. Dan speelt de ploeg van coach Jason Dourisseau in Oostenrijk tegen Hefte Helfen Bulls Kapfenberg.