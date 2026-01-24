Donar sleept overwinning uit het vuur tegen Brussel

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond een mooie overwinning behaald tegen Brussels Basket. In een met 3000 toeschouwers goed gevuld Martiniplaza werd het na een spannende slotfase 77-76.

Donar, nog steeds zonder de geblesseerde Damian Forrest, kon goed meekomen met de Belgen, die een plek hoger op de ranglijst staan. In het eerste kwart kwamen de Groningse punten maar van twee spelers: Carlton Linguard Jr. (10) en Dane Erikstrup (9). De stand na de eerste 10 minuten was 19-19, bij rust was het 40-38. Aan het eind van het derde kwart stonden de gasten een punt voor: 60-61.

Ook in het laatste kwart bleef het spannend. Even leken de Belgen er met de winst vandoor te gaan bij 65-71, en later bij 69-74, maar Donar kwam toch weer langszij. Met nog 7 seconden op de klok zorgde Donar-speler Malik Miller met een tip-in voor 77-76. In de resterende 7 seconden wisten de Belgen niet meer tot scoren te komen.

Topscorers bij Donar waren Carlton Linguard Jr. met 25 punten (+ 13 rebounds), Dane Erikstrup met 21 punten (+ 11 rebounds) en Tim Hoeve met 14 punten. Bij Brussels Basket was Jalen Finch topscorer met 18 punten.

Donar speelt komende zaterdag wederom in eigen huis. Dan is House of Talents Kortrijk Spurs de tegenstander.