Donar naar halve finale Basketball Cup

Donar-speler Evan Taylor (rechts) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft in de kwartfinale van de Basketball Cup met 109-99 gewonnen van LWD Basket in Leeuwarden. Hierdoor hebben zij zich geplaatst voor de halve finale van het toernooi.

In de halve finale nemen de Groninger basketballers het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Biks Shots uit Hilvarenbeek en Heroes Den Bosch. De halve finale zou dus een kopie kunnen worden van de finale vorig jaar waarin Donar verloor van Heroes Den Bosch, dat er met de prijs vandoor ging.

De halve finale wordt gespeeld op zondag 8 februari.