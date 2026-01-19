‘Djurgården en FC Groningen akkoord over Kristian Lien’

Foto: FC Groningen

Het Zweedse Djurgårdens IF en FC Groningen hebben een akkoord bereikt over de transfer van Kristian Lien. Dat meldt de Zweedse krant Expressen, op basis van eigen bronnen. Lien zou deze week naar Stockholm vertrekken voor een medische keuring, waarna de handtekeningen kunnen worden gezet.



De Noor moet in Zweden August Priske gaan vervangen, die een overstap lijkt de maken naar Birmingham. Als deze transfer niet doorgaat, is het nog onzeker of Lien daadwerkelijk naar Stockholm vertrekt. Hoeveel FC Groningen ontvangt voor de transfer van Lien, is niet bekend.

FC Groningen haalde Lien in de zomer van 2023 naar de Eurborg. Maar dat werd geen succes en de Noor kwam slechts zestien keer voor FC Groningen in actie, met één treffer achter zijn naam. De afgelopen twee sezoenen werd Lien daarom al verhuurd aan Noorse clubs. De aanvaller had nog een contract in Groningen tot de zomer van 2027.