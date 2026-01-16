Dixi met rode loper op Grote Markt: ‘Meer openbare toiletten hoeft niet moeilijk te zijn, deze stond er in een kwartiertje’

Foto: Mieke Verschuren (SP Groningen)

Op de Grote Markt in Groningen rolde vrijdagmiddag een rode loper uit richting een mobiel toilet. Daarmee voerde de Groningse jongerenafdeling van de SP actie en haalde handtekeningen op voor meer en betere openbare toiletten in de stad.

Bij de ‘luxe dixi’ konden voorbijgangers hun handtekening zetten onder een petitie, waarmee de SP-jongeren de kwestie rond het tekort aan openbare toiletvoorzieningen opnieuw op de agenda willen zetten in het Stadhuis.

Volgens Iris Volders van de SP Jongeren Groningen konden zowel de ludieke actie als het doel op veel bijval rekenen: “Mensen zijn eigenlijk wel heel positief. We hebben al een aantal blaadjes vol handtekeningen, de meesten zijn het er gewoon mee eens.”

Niet alleen in binnenstad, ook in winkelcentra en parken

Het tekort aan voldoende, toegankelijke openbare toiletten is een langlopend probleem in Groningen. Ondanks eerdere pogingen om Groningen meer ’toiletvriendelijk’ te maken, daalde de gemeente in 2025 juist flink op de jaarlijkse ranglijst van het Maag-Lever-Darmfonds.

De gemeente deed in 2024 nog onderzoek naar het probleem en kwam met reclame voor de HogeNood-app en speciale raamstickers. De gemeenteraad eiste afgelopen zomer meer actie van het college, maar zowel het MDL Fonds als de Jonge Socialisten vinden dat de acties uit het Stadhuis nog weinig hebben opgeleverd.

Foto’s: Mieke Verschuren (SP Groningen)

Daarom moet de beschikbaarheid van voldoende, schone en toegankelijke openbare toiletten opnieuw op de agenda bij de gemeenteraad, stelt Volders:

“Er gebeurt nog steeds heel weinig. Wij vinden dat WC-voorzieningen overal moeten zijn. Niet alleen in de binnenstad, maar ook bij winkelcentra in de wijken en dorpen. Ook in de parken is helemaal niet nagedacht over een toilet. Mensen gaan daarom in het openbaar of moeten terug naar huis.”

‘Vrouw in rolstoel drinkt geen water vanwege toiletgebrek’

Volgens Volders draait het niet alleen om het aantal toiletten. De bestaande toiletten zijn vaak slecht vindbaar of ontoegankelijk.

“Zo is het Forum nu de enige plek met een WC die toegankelijk is met een Euro-sleutel“, vervolgt Volders. “Dat is een speciale sleutel voor openbare toiletten, bedoeld voor mensen met een medisch probleem. Zij gebruiken zulke toiletten bijvoorbeeld voor het wisselen of legen van een stoma. Ook stonden we laatst op zaterdagavond in de binnenstad. Een meisje in een rolstoel vertelde ons toen dat ze bewust geen water dronk voordat ze de binnenstad inging, omdat ze nergens naar de wc kon.”

De gemeente moet daarom sneller werk maken van de aanpak van het probleem. De actie van vrijdagmiddag laat zien dat het kan, vertelt Volders met een knipoog: “Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Kijk naar deze Dixi, die stond er in een kwartiertje!”