Dinsdag zonnig en droog, later in de week wordt het kouder

Bron foto: Elin Stil

De zon die maandag de kou ietsje verminderde, blijft nog even op bezoek in Groningen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis houdt het ‘autoruitenkrabbenwinter’ tot en met donderdag sowieso aan.

“Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt 5 graden bij een zwakke of matige wind uit oostelijke richting, windkracht 2 tot 3. Komende nacht is er lichte vorst. Het wordt -1 tot -3 graden.

Woensdag is het opnieuw vrij zonnig en droog bij 4 graden als maximumtemperatuur. De oostenwind neemt toe naar matig, windkracht en in de nacht wordt het -2 tot -4 graden.

Ook donderdag is er flink wat ruimte voor de zon maar is het kouder bij een temperatuur rond het vriespunt. Door de aantrekkende oostenwind vriest het voor het gevoel een paar graden.

Blijft het bij ‘autoruitenkrabbenwinter’ of krijgen we tóch nog een schaatswintertje? Lees het op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 8:50 uur tijdens de OOG/Ochtendshow.