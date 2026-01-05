Dinsdag minder NS-sprinters tussen Stad en Assen, Arriva schakelt grotendeels naar één trein per uur

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De twee treinvervoerders in Groningen schakelen dinsdag allebei over op een aangepaste dienstregeling vanwege de verwachte sneeuwval en de daarbij verwachte verstoringen op het spoor.

NS brengt het aantal sprinters tussen Groningen en Assen tijdens de spits terug van vier naar twee. Het is de bedoeling dat de Intercity’s gewoon blijven rijden, want NS stelt als doel om op vrijwel alle trajecten minimaal twee treinen per uur te laten rijden.

Arriva rijdt op de meeste trajecten in Fryslân en Groningen volgens een uursdienstregeling. Tussen Groningen en Leeuwarden blijft wel twee keer per uur een stoptrein rijden. Ook op het traject Groningen – Winschoten rijden de treinen twee keer per uur.

Zowel NS als Arriva adviseren reizigers rekening te houden met mogelijke vertragingen en vooraf hun reis te plannen via een reisplanner. De vervoerders laten daarnaast weten dat de dienstregeling nog verder aangepast wordt, als de weersomstandigheden ook de beperkte dienstregeling niet toelaten.