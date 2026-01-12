Dinsdag bewolkt, nevelig en kans op motregen, later in de week oplopende temperaturen

Foto: Joris van Tweel

Na witte en gladde dagen, zet de dooi de komende dagen voort. Volgende OOG-weerman Johan Kamphuis is het de komende dagen bewolkt en loopt de temperatuur op tot 9 graden.

“Dinsdag is er veel bewolking, het is nevelig met kans op een spatje motregen. In de namiddag volgt wat lichte regen bij een maximumtemperatuur rond de 7 graden. De zuidenwind is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht ligt de minimumtemperatuur rond de 5 graden.

Woensdag blijft het droog en is er in de loop van de dag af en toe zon. Bij een matige westenwind wordt het 7 graden. ’s Avonds zijn er opklaringen en daalt de temperatuur snel naar het vriespunt. Later in de nacht loopt de temperatuur op en valt er regen.

Donderdag is het droog en zacht met 8 of 9 graden als maximumtemperatuur. Naast talrijke wolken klaart het af en toe even op.

De winter keert vooralsnog niet terug maar kou blijft in de buurt. Voor de verdere vooruitzichten: kijk op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 8:50 tijdens de OOG/Ochtendshow.”