Dinsdag begint bewolkt maar volop sneeuw in de avond en nacht

Foto: Joris van Tweel

Dinsdag is een dag met veel bewolking, maar in de avond gaat het sneeuwen. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis. Volgens hem kunnen we uitkijken naar nieuwe dagen met sneeuwpret.



Dinsdag is er veel bewolking. Het wordt 1 graad, maar door de matige tot vrij krachtige wind uit het oosten tot zuidoosten (windkracht 3 tot 5) voelt het kouder aan. Komende avond gaat het flink sneeuwen en daalt de temperatuur naar 0 graden, waarbij een stevig sneeuwdek wordt gevormd. Het blijft de hele nacht sneeuwen.

Woensdag zijn er perioden met sneeuw en ligt de temperatuur de hele dag rond of net onder het vriespunt. Het lijkt er steeds meer op dat we kunnen rekenen op een volgend pak sneeuw.

Donderdag en vrijdag houdt de kou aan. In de nachten vriest het licht en overdag blijft het rond nul graden. Wel is het dan vaak droog.

Tijdens het weekend volgt een nieuwe dooiaanval. Lees er alles over op de weerpagina of luister om 8:50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG/Ochtendshow.