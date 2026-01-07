Dierenambulance legt werk voorlopig stil vanwege gevaarlijke weersomstandigheden

Foto via Dierenambulance Groningen

De Dierenambulance Groningen heeft het werk woensdagmiddag tot nader order stilgelegd in verband met de weersomstandigheden. De organisatie vindt het te gevaarlijk om de vrijwillgers op de voertuigen de weg op te sturen.

“Door de slechte weersomstandigheden is het niet langer verantwoord om onze ambulances uit te laten rukken”, laat de stichting Dierenambulance Groningen woensdagmiddag weten. “Wij vinden het op dit moment te risicovol om onze vrijwilligers de weg op te sturen.”

De dienst geeft nog wel een aantal tips aan inwoners die een gewond dier treffen: “Doe bijvoorbeeld een vogel voorlopig in een doosje en zet deze op een rustige niet te warme plaats weg.”