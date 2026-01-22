Deelfietsen steeds populairder in Stad

Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

Een derde van de gebruikers van de elektrische deelfietsen van Bolt in Stad is nu vaste gebruiker. Vorig jaar was dit nog maar 12%, volgens data van de exploitant. De gemiddelde afstand die mensen ermee afleggen is 2,3 km.

Mensen die geabonneerd zijn en meerdere keren per week een rit maken worden gezien als vaste gebruiker. De enige aanbieder van elektrische deelfietsen in Groningen heeft ongeveer 400 fietsen, waarmee jaarlijks honderdduizenden ritten gemaakt worden.

De meeste ritten gaan van het Hoofdstation naar de binnenstad. Guillaume Burland van Bolt: “Het doel is om een aanvulling op het OV te zijn. Het Hoofdstation is de populairste bestemming, wat laat zien dat we echt aanvullen op het OV.”

De exploitant van de deelfietsen zag een enorme groei in het gebruik in de treinvrije periode van 2025, waar mensen de deelfiets namen om bij station Europapark te komen.

Auto laten staan?

Ook wil het bedrijf “een oplossing zijn voor persoonlijk autobezit.” Toch blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dat de deelfiets voornamelijk het OV en de eigen fiets vervangt, in plaats van autoritten.

De rol van de deelfietsen ligt juist ergens anders, zegt Freek Bos van reizigersorganisatie Rover. De functie van de fietsen zit hem voornamelijk in wat hij een “ketenreis” noemt, waarbij mensen een reis maken die bestaat uit stukjes met de trein, bus, en (deel)fiets.

“Je moet zorgen dat er mooie combinaties in het OV ontstaan. Bus en deelfiets kunnen elkaar dan gaan versterken.” Hij noemt hierbij ook de OV-fiets als ultiem voorbeeld. “De OV-fiets is ook een deelfiets, die er juist voor heeft gezorgd dat mensen meer gebruik maken van het OV.”

Hoewel NS geen exacte cijfers kan geven, worden de OV-fietsen in het hele land steeds populairder.