Debby Seubers is de nieuwe manager van de Dierenambulance in Groningen

Foto via Dierenambulance Groningen

Debby Seubers is door het bestuur van stichting Dierenambulance Groningen benoemd tot de nieuwe manager van de organisatie.

Seubers is ruim twintig jaar actief binnen de organisatie en was het afgelopen jaar al de waarnemend manager van de Dierenambulane Groningen: “Voor mij komt een langgekoesterde wens en ambitie uit, dit wilde ik heel graag”.

Ook het bestuur van de stichting is blij met de aanstelling van Seubers, vertelt Truus Koning: “We kennen Debby, weten wat ze kan en hebben er alle vertrouwen in dat ze de onze stichting verder kan helpen. We zijn dan ook erg blij dat ze besloten heeft deze functie op zich te nemen”.