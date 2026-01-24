De Boo vierde in thriller op 1.000 meter; Stolz verplettert baanrecord in Inzell

Foto: Rieks Oijnhausen

Jenning de Boo is zaterdag als vierde geëindigd op de 1.000 meter tijdens de wereldbekerwedstrijd in Inzell. De winst ging naar de ongenaakbare Amerikaan Jordan Stolz, die het baanrecord van Zhongyan Ning uit de boeken reed.

De Boo kwam in de laatste rit in actie tegen de Pool Damian Żurek. De Groninger had het voordeel van de binnenbaan bij de start, wat betekent dat hij ook in de binnenbaan finishte. De Boo opende razendsnel in 16,16, terwijl Żurek 16,17 noteerde, de snelste openingen van het hele veld. Żurek trok echter hard door en kwam na 600 meter door in 40,58, tegenover 40,75 voor De Boo. In de slotronde kon de Nederlander het gat niet meer dichten. Hij finishte in 1.07,39, goed voor de vierde plek. Żurek greep met 1.07,20 het zilver.

Thriller op het ijs

De wedstrijd in Zuid-Duitsland ontpopte zich tot een thriller met meerdere kanshebbers. Joep Wennemars deed uitstekende zaken. De schaatser, die de laatste wereldbekerwedstrijd ontbrak vanwege een liesblessure, opende in 16,35. Bij de zeshonderd meter noteerde hij 40,99 om uiteindelijk te finishen in 1.07,23. Op dat moment was dat de tweede tijd ooit gereden in Inzell, slechts nipt boven het toenmalige baanrecord.

Merijn Scheperkamp beet het spits af in de eerste rit. Hoewel hij dit seizoen ontbreekt op de Olympische Spelen, toont hij dit seizoen een stijgende lijn. Hij finishte in 1.08,21, wat hem de twaalfde plek opleverde. Een snellere tijd zat erin, maar een inschattingsfout op het laatste rechte stuk, waar hij te lang achter de rug van tegenstander La Rue bleef ‘stayeren’, kostte hem snelheid voor de laatste bocht.

Iemand met wie sinds zijn podiumplek op de 500 meter serieus rekening moet worden gehouden, is de Est Marten Liiv. In zijn rit tegen Tim Prins opende de sympathieke Est voor zijn doen razendsnel in 16,29. Prins, die na het OKT te horen kreeg dat hij de Spelen mist, moest alle zeilen bijzetten en noteerde 16,58. Hoewel Liiv na 600 meter (40,95) nog voor lag, kwam hij in de slotronde net tekort. Prins kwam in de laatste honderd meter langszij en finishte in 1.07,85 (zesde tijd), net voor Liiv die met 1.07,94 achtste werd.

Stolz van een andere planeet

De grote man was wederom Jordan Stolz. De Amerikaan, die dit seizoen nog ongeslagen is op deze afstand, nam het op tegen het 18-jarige Duitse talent Finn Sonnekalb. Stolz denderde over het ijs en finishte in een fenomenale 1.06,83. Daarmee was hij de eerste man ooit onder de 1.07 in Inzell en verbeterde hij het baanrecord van Zhongyan Ning (1.07,11) uit 2024.

“Geen reden tot paniek”

Na afloop was De Boo eerlijk over zijn race. “Deze wedstrijd deed pijn”, vertelde hij voor de camera van de NOS. “De baan is zwaar en de omstandigheden zijn pittig. Tijdens de race staat je keel in de fik. Ik ben vierde geworden, maar dat is een feit dat ik liever vergeet; ik had grotere plannen.” Toch blijft de Groninger optimistisch: “Niemand is hier in topvorm, zelfs Stolz ziet er vermoeid uit. Er is geen reden tot paniek. Morgen ga ik mijn stinkende best doen op de tweede 500 meter.”

In het eindklassement van de wereldbeker op de 1.000 meter trok Jordan Stolz aan het langste eind. Damian Żurek eindigde als tweede, Jenning de Boo mocht als derde man het eindpodium betreden.