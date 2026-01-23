De Boo eindigt ver van podium op eerste 500 meter bij wereldbeker in Inzell

Foto: Rieks Oijnhausen

Bij de wereldbekerwedstrijden in Inzell kon Stadjer Jenning de Boo niet overtuigen op de eerste 500 meter. De 22-jarige Groninger kwam tot een tijd van 34,51 seconden en eindigde als zevende.

De overwinning ging naar de Pool Damian Zurek. Hij zette een baanrecord neer van 34,09 seconden en was sneller dan de Amerikaanse favoriet Jordan Stolz (34,26) en de Est Marten Liiv (34,29). Ondanks dat Stolz de rit niet won, was zijn tweede plaats genoeg om het wereldbekerklassement op deze afstand te behouden.

Volgens De Boo zelf was het een rit vol foutjes en een stuk langzamer dan hij had gewild, vertelde hij na de rit aan de NOS. De Boo had in zijn rit een goede start, maar kon op het rechte stuk niet genoeg snelheid ontwikkelen om Zurek bij te houden. Ook de overige Nederlanders, Sebas Diniz en Joep Wennemars, kwamen niet in de buurt van het podium. Diniz werd twaalfde met 34,75 seconden, terwijl Wennemars dertiende werd met 34,93 seconden.

De Boo rijdt zaterdag de 1000 meter en zondag opnieuw de 500 meter. De wereldbeker in Inzell is de laatste test voor de Olympische Spelen van Milaan, die op 6 februari beginnen.