De Boo buiten het podium na hachelijke ‘blauwe flits’; Żurek verslaat goudhaantje Stolz opnieuw

Foto: Rieks Oijnhausen

De tweede omloop van de 500 meter op de wereldbekerwedstrijden in het Duitse Inzell heeft zondag opnieuw vuurwerk opgeleverd. Terwijl de Groninger Jenning de Boo net buiten het podium viel, bewees de Pool Damian Żurek opnieuw zijn suprematie door goudhaantje Jordan Stolz in een rechtstreeks duel te verslaan.

In een met sneeuw bedekt Inzell kwam de 22-jarige De Boo in de achtste rit in actie tegen de Kazach Yevgeniy Koshkin. De 23-jarige schaatser uit Alma-Ata won vorig seizoen de laatste wereldbeker op deze afstand en geldt op de eerste honderd meter als de snelste van het hele veld. De Boo, die dit weekend nog geen potten kon breken na een zevende plaats op vrijdag, opende mager in 9.75 tegenover de 9.43 van Koshkin.

In de volle ronde bereikte De Boo een topsnelheid van 60,1 kilometer per uur en begon hij in te lopen op de Kazach, die bekendstaat om zijn matige bochten. In de tweede bocht ging het mis voor Koshkin: hij waaierde uit, stapte op een blokje en kwam hard ten val. Hij kon nog net zijn arm terugtrekken voor de ijzers van De Boo. Terwijl het stadion de adem inhield, stak Koshkin gelukkig snel een duim op om te laten weten dat het met hem goed ging. De Boo finishte in 34.37, wat uiteindelijk de vierde tijd bleek te zijn.

Westenbroek

Eerder in de wedstrijd, in de eerste rit, noteerde Stefan Westenbroek 34.41 tegen de Zuid-Koreaan Jae Woong Chung (34.64). Westenbroek opende sterk in 9.59, maar waaierde in de laatste bocht fors uit nadat hij te dicht op de blokken reed. Zijn tijd was uiteindelijk goed voor de zesde plaats, slechts een fractie boven zijn persoonlijk record.

De Pool Marek Kania legde in de derde rit beslag op het brons. Ondanks een valse start van zijn tegenstander, de Spanjaard Nil Llop Izquierdo, opende Kania in 9.66 en finishte in een knappe 34.29. Ook de Est Marten Liiv bevestigde zijn vorm. Liiv, die in Nederland traint, en die afgelopen vrijdag nog het brons behaalde, reed tegen ploeggenoot Sebas Diniz. Hoewel Diniz sneller opende (9.65 tegen 9.68), moest hij op de finish zijn meerdere erkennen in Liiv: 34.53 tegen 34.63.

Stolz versus Żurek

De absolute apotheose volgde in de laatste rit tussen Jordan Stolz en Damian Żurek. Stolz had iets goed te maken nadat hij vrijdag zijn baanrecord verloor aan de Pool. Żurek liet echter zien dat de winst van vrijdag geen toeval was; bij de start spatte het ijs letterlijk op. Hoewel Stolz sneller opende (9.58 tegen 9.64), bereikte Żurek in de volle ronde een maximumsnelheid van 60,9 kilometer per uur. In een bloedstollende finish versloeg de Pool de Amerikaan op een haar na: 34.06 tegen 34.10. Daarmee scherpte Żurek zijn eigen baanrecord verder aan.

“Over twee weken moet het gebeuren”

“Meer zat er vandaag niet in”, blikte De Boo na afloop nuchter terug. “Als Koshkin niet gevallen was, had ik ook niet gewonnen, maar wellicht was het podium dan wel mogelijk geweest.” De Boo benadrukte dat hij voor deze wedstrijd nog niet in topvorm hoefde te zijn. “Over twee weken, op de Olympische Spelen in Milaan, moet het allemaal gaan gebeuren.”

Op de vraag of hij schrok van de valpartij van Koshkin, antwoordde hij: “Goh, ja. Je rijdt daar met 60 kilometer per uur en ineens zie je een blauwe flits voor je langsschieten. Dat doet wel iets met je, maar ik kon niet reageren. Ik zag dat hij de laatste bocht moeilijk hield en foutjes maakte, maar met deze snelheid is er geen ruimte om daarop te anticiperen.” Over de winst van Żurek was hij kort: “Mooi om te zien, maar Stolz is ook niet in bloedvorm. Hij moet in Milaan de nieuwe Eric Heiden worden, maar Żurek is wel een echte sloopkogel. Ik heb in ieder geval heel veel zin in de Spelen.”