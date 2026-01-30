Dames Drs. Vijfje winnen met monsterscore van Roermond tijdens tweede thuisspeelavond

Mariël Miedema schiet haar eerste treffer binnen

De zaalvoetballers van Drs. Vijfje organiseerden vrijdagavond de tweede thuisspeelavond (TSA) van het seizoen. Heren 1 speelde in de Topklasse F met 2-2 gelijk tegen V.V. Westerkwartier. De dames zette in de Eredivisie een monsterscore op het scorebord: hekkensluiter Fermonia Boys werd met 18-0 verslagen.

Het zijn altijd feestelijke avonden, de thuisspeeldagen of avonden van de Groningse studentensportverenigingen. Volle tribunes, veel bier en vooral je eigen clubleden aanmoedigen. De zaalvoetballers van Drs. Vijfje organiseerde vrijdagavond de tweede TSA van het seizoen, een avond waarop zowel Heren 1 als Dames 1 in de ACLO aftrappen in de reguliere competitie. Tijdens de eerste TSA gingen de punten weer mee de bus in, vrijdagavond bleven er vier in Groningen.

Hekkensluiter Roermond

Waar de heren een lastige avond hadden in de Topklasse tegen V.V. Westerkwartier (2-2), was het voor de dames in Eredivisie nagenoeg een zekerheid dat er een overwinning inzat tegen Fermonia Boys uit Roermond. De uitwedstrijd in Limburg werd vorige week met 9-1 gewonnen en de eerdere thuiswedstrijd van 10 oktober eindigde in maar liefst 14-0. En waar de thuisploeg de afgelopen weken weer spelers zag terugkeren van een blessure, konden de bezoekers uit Roermond slechts over zes veldspelers en één keeper beschikken.

Ketchupfles

Het eerste doelpunt liet echter even op zich wachten. De Groningers creëerden grote kansen, maar konden het net maar niet vinden. Pas na 7,5 minuut schoot Mariël Miedema het eerste doelpunt van de avond binnen. De welbekende Ketchupfles-term was daarna van toepassing, want direct daarna schoot Meike Arentz het tweede doelpunt binnen. Daarmee was ‘de dop van de fles’ en werd in de eerste helft het doel nog tweemaal gevonden door Silke van der Wal, schoten Arentz en Miedema hun tweede treffer binnen en wist ook Sam Bosma het doel te vinden. Het resulteerde in een ruststand van 7-0.

Tweede helft

Na de rust liet een Groningse treffer niet lang op zich wachten. Vijfje-coach Sven van Dam begon met Nina van Putten als meevoetballende keeper en zag Tessa Grashuis en – wederom – Sam Bosma scoren en stond het dus al vroeg in de tweede helft 10-0. Er volgden doelpunten van Grashuis, Arentz, Van Putten en Jildou Koning. Van der Wal en Arentz maakten vervolgens hun hatrick compleet en Miedema zette via een veldgoal en een penalty zelfs haar derde én vierde doelpunt op het scoreformulier. Eindstand: 18-0.

Dankzij de overwinning blijven de dames van Drs. Vijfje tweede in de Eredivisie met 27 punten. Net boven Futsal Haaglanen (26 punten) en FC M.A.R.L.E.N.E. (25 punten). Koploper Os Lusitanos is de volgende tegenstander, die uitwedstrijd is pas op vrijdag 20 februari. Het gat met de Amsterdammers is 5 punten, die tevens een wedstrijd minder gespeeld hebben.