Dagblad van het Noorden en andere kranten mogelijk later bezorgd vanwege sneeuwval

Vertraagde treinen, vliegtuigen die niet opstijgen of landen en geen bezorging van eten: de sneeuw zorgt voor ontregeling. Het Mediahuis, van onder andere NRC, Telegraaf en Dagblad van het Noorden, heeft laten weten dat ook de krant de komende dagen mogelijk later bezorgd wordt.

Op de website van DvhN is te lezen dat de krant een halfuur eerder naar de drukkerij gaat om de vertraging (enigszins) te voorkomen. “Dat is voor de zekerheid, om de vrachtwagens en de bezorgers meer ruimte te geven toch op tijd te bezorgen”, aldus operationeel directeur Henk Pronk van Mediahuis.

De afdeling distributie hoopt vooral op begrip bij de krantenlezers. “Heb vooral geduld, verwacht niet dat de krant om 5 of 6 uur al in de bus ligt. Meld het als de krant helemaal niet is bezorgd, maar doe dat niet gelijk om 7 uur ‘s ochtends, want dan kan hij nog komen. En word niet boos op de bezorger, die kan er ook niets aan doen.”

