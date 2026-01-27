Cosun ziet record geëvenaard na einde bietencampagne: ‘Trots op uitstekende resultaten, maar waken voor marktbalans’

Foto via Google Maps - Streetview

Afgelopen zondag is de bietencampagne van dit jaar officieel afgerond. Na de verwerking van 7,7 miljoen ton suikerbieten (in zowel Hoogkerk als Dinteloord) in 140 dagen kijkt Cosun Beet Company terug op een recordseizoen.

De oogst van dit jaar leverde volgens Cosun een gemiddeld suikerpercentage van 17,1 procent op. Daarbij is de opbrengstverwachting gestegen naar 15,6 ton suiker per hectare, waarmee het record van 2017 is geëvenaard. Gemiddeld werd 91 ton bieten per hectare geoogst.

Dat de oogst zo goed is, valt volgens Cosun wel op. Tot circa half oktober waren de veld- en oogstomstandigheden optimaal, maar later diezelfde maand zorgde veel neerslag regionaal voor moeilijkere oogstomstandigheden. Ook zorgde het winterse weer in januari voor tijdelijke vertraging in de bietenaanvoer, waardoor de verwerking teruggeschakeld werd. De campagne werd daarom iets verlengd.

De goede resultaten zijn ook nodig voor Cosun, stelt de suikerproducent. Wereldwijde suikerprijzen zijn de afgelopen periode verder gedaald en het aanbod in Europa is groter dan verwacht. Cosun verlaagde daarom vorig jaar al het aantal te leveren bieten per leverancier met tien procent. “We zijn trots op de uitstekende resultaten van deze campagne, maar moeten ook vooruitkijken,” vertelt Cosun-CEO Maikel van Bakel. “Door nu te sturen op productievolume en marktbalans, zorgen we voor een gezonde positie voor onze leden en de coöperatie op lange termijn.”