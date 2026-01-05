Commissaris van de Koning: investeer in Lelylijn en democratie

Archieffoto René Paas (foto: Rien Linthout / provincie Groningen)

René Paas, de Groningse Commissaris van de Koning, had maandag in zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak een duidelijk boodschap aan politiek Den Haag: de regering moet investeren.

Volgens Paas moet Den Haag nu investeren en niet langer het begrotingsbeleid op deze manier voortzetten. Er moeten volgens hem geïnvesteerd worden in de Lelylaan, de democratie, de rechtsstaat en de bescherming van bestuurders. “Wie niet investeert, brengt geen rust in de portemonnee en draagt niet bij aan een fatsoenlijk land”, zei de Groningse commissaris in het provinciehuis.

Lelylijn

Een belangrijk onderwerp in de speech is de Lelylijn, een nieuw aan te leggen spoorlijn tussen Groningen en Lelystad. Dat project is volgens hem ‘mishandeld’. Het inmiddels demissionaire kabinet haalde miljarden uit de pot voor de Lelylijn om een andere treinverbinding, de Nedersaksenlijn, te financieren.

“De Lelylijn is geen luxeproject”, benadrukt Paas. “Het is zelfs geen regionale wens. Het is een randvoorwaarde voor een sterker en eerlijker Nederland. En wie ongelijkheid laat bestaan, moet niet verbaasd zijn als de onvrede groeit.”

Het kabinet heeft de oud-president van De Nederlandse Bank (DNB), Klaas Knot, gevraagd om te zoeken naar alternatieve financiering voor de lijn. De bevindingen worden eind deze maand gepresenteerd. Paas benadrukt tijdens zijn toespraak dat hij verwacht dat Knot met een duidelijke analyse komt die rechtstreeks het regeerakkoord in kan. “De rest is politieke wil.”

Democratie

Paas luidt ook de noodklok over de staat van de democratie in ons land en het wantrouwen jegens de overheid. Volgens de commissaris vragen de democratie en rechtsstaat om actief onderhoud. Den Haag moet volgens hem investeren in burgerschap en in de bescherming van mensen die de staat dienen. “Wie de publieke zaak dient, mag er nooit alleen voor staan. Democratie vraagt moed. En moed verdient bescherming.”

De Groningse commissaris verwijst hierbij naar de intimidatie en bedreiging van bestuurders en ambtenaren, bijvoorbeeld rond de jaarwisseling en bij het nemen van gevoelige besluiten.

‘Rekening naar volgende generatie’

Kortom, Den Haag moet investeren volgens Paas. “Als je nu niet investeert omdat je geen verschil maakt tussen investeren en gewone uitgaven, schuif je de rekening door naar morgen.”