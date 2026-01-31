College onderzoekt betere voorlichting over stemrecht voor 15.000 internationale stemmers

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het gemeentebestuur van Groningen gaat evalueren of internationale inwoners in de toekomst eerder en actiever geïnformeerd moeten worden over hun stemrecht. Die toezegging doet burgemeester Roelien Kamminga (VVD) nadat GroenLinks aan de bel trok over de lage bekendheid van het kiesrecht onder de 15.000 internationale Groningers.

Hoewel de officiële deadline voor registratie voor de komende verkiezingen, dat is op 2 februari, al bijna is verstreken, beloofde de burgemeester het onderwerp serieus mee te nemen voor de toekomst. “We kunnen dit onderwerp prima meenemen in de evaluatie: doen we voldoende?” aldus Kamminga. “We kunnen kijken of dit in een verkiezingsjaar extra inzet vergt in de periode in aanloop naar de stembusgang.”

Investeren

De burgemeester benadrukt dat het college het belang van een hoge opkomst onder internationals breed deelt. “Wij zijn allemaal gebaat bij een mooie opkomst. We investeren flink in de internationale gemeenschap om hen zich zo snel mogelijk Groninger te laten voelen. Daar hoort uiteraard ook het recht bij om mee te doen aan een verkiezing.”

Kamminga wees erop dat de gemeente al gedurende het hele jaar probeert aandacht te vragen voor inschrijving, waardoor je onder andere mag stemmen, onder meer via informatiesessies bij de RUG en de Hanze. “Maar ook hebben we onlangs het nieuwsjaarsfilmpje tweetalig opgenomen: in het Nederlands en in het Engels om daarmee ook aan te geven dat de internationals er ook bij horen.”

“75 procent weet van niets”

GroenLinks-raadslid Justine Jones uitte tijdens het debat haar zorgen over het feit dat naar schatting 75 procent van de internationale stemmers niet weet dat zij naar de stembus mogen. De huidige campagne It’s Your City Too start volgens haar te laat. “Die vindt plaats in de laatste drie weken voor de verkiezingen, terwijl mensen zich al veel eerder moeten inschrijven om daadwerkelijk een stempas te ontvangen.”

Jones benadrukte dat er specifiek bij internationals verwarring ontstaat. “Mensen denken vaak: bij de vorige verkiezingen mocht ik niet stemmen, dus nu ook niet. Dat klopt, want dat waren andere verkiezingen (zoals de Tweede Kamerverkiezingen, red.), maar bij de gemeenteraad mag het wel. Juist op dat punt zit de onbekendheid.”

Te kort dag

Op een vraag van Pablo Vermerris van Student & Stad over wat er op dit moment nog concreet gedaan kan worden met de deadline van 2 februari in zicht, moest Jones toegeven dat de focus nu vooral ligt op de toekomst en het “wakker schudden” van mensen.

Burgemeester Kamminga bevestigt dat: “Nu is het tijdspad te kort om nog iets grootschaligs te betekenen, maar we nemen de lessen mee om te kijken of we in de toekomst de campagne kunnen oprekken.”