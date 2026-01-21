College erkent verbeterpunten na uitspraak rechter over dagopvang Boteringestraat: “Niet alles is goed gegaan”

Foto: Joris van Tweel

Er zijn een aantal dingen niet goed gegaan in het proces rond de ingebruikname van de nieuwe locatie voor de dagopvang aan de Nieuwe Boteringestraat. Dat heeft wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Zorg woensdag gezegd. De wethouder sluit zich daarmee aan bij de uitspraak van de voorzieningenrechter van afgelopen maandag.

De fracties van de VVD, Stadspartij 100% voor Groningen en de Partij voor het Noorden hadden vragen gesteld over het onderwerp. Elisabeth Akkerman van de VVD: “Afgelopen maandag heeft de kortgedingrechter de gemeente teruggefloten in het participatieproces rondom de verhuizing van de daklozenopvang. Het kort geding was aangespannen door een groep van 87 omwonenden die al langer bezwaar maken tegen de manier waarop zij betrokken worden.” De partijen willen van het college weten hoe het college kijkt naar de uitspraak, hoe het kan dat het zich niet houdt aan de eigen regels en wat nu de vervolgstappen zijn in dit proces.

Woordenspel

Voordat de wethouder kan reageren, komt Femke Folkerts van GroenLinks met een tegenvraag: “De VVD maakt zich zorgen in hoeverre mensen inspraak hebben, en dat dit nu terecht blijkt te zijn. Maar mensen hebben toch voldoende mogelijkheden om mee te praten?” Akkerman: “Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat wij als fracties zorgen hebben over de transparantie, de communicatie en in hoeverre omwonenden serieus worden genomen.” Folkerts: “Nu wordt het een woordenspel. Maar ‘serieus nemen’ is toch een vreemd verwijt? Dat de gemeente omwonenden niet serieus neemt, waar komt dit vandaan?” Akkerman: “Dat blijkt uit gesprekken die wij als fractie gevoerd hebben met bewoners. Daarnaast kwam dit heel duidelijk aan de orde tijdens de inspraakavond in de Nieuwe Kerk.”

Het CDA noemt de gang van zaken betreurenswaardig. Jalt de Haan: “Dat er een goede dagopvang komt is belangrijk. Maar het is ook belangrijk dat inwoners hier goed bij betrokken worden. Ik zou van de wethouder willen weten waar inwoners eigenlijk over mee mogen praten. Want in deze zaak worden er twee signalen afgegeven. Hebben inwoners inspraak over de locatie? Of staat het al vast? De wethouder zegt van niet, maar uit communicatie op de website over dit onderwerp blijkt wat anders.”

Locatie Spilsluizen niet langer geschikt

Wethouder Jongman wil benadrukken dat de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning een verantwoordelijkheid heeft voor het aanbieden van passende dagopvang voor dak- en thuislozen. “Het Leger des Heils vervult hier een essentiële rol in, in het aanbieden van een veilige en betrouwbare plek. Op dit moment is men gehuisvest aan de Spilsluizen. Die locatie is niet langer geschikt omdat de ruimte niet toereikend is. Daarnaast komt de ruimte dit jaar te vervallen, dus er moet een nieuwe locatie komen.”

Jongman vertelt verder: “Voor het college is het belangrijk dat omwonenden zorgvuldig en tijdig worden geïnformeerd. Dit geeft de mogelijkheid dat zorgen gedeeld kunnen worden en dat er meegepraat kan worden over onderwerpen die voor hen van belang zijn. Dit hebben we ook vastgesteld in het besluit dat we op 4 november hebben genomen. Als het college nu kijkt naar de uitspraak van de voorzieningenrechter, dan heeft het college naar eer en geweten gehandeld om de participatievoorziening op een praktische manier toe te passen in de richting van de inwoners. Bij de vaststelling van de participatieverordening heeft het college aangegeven dat de verordening in de praktijk getoetst moet worden en dat er een evaluatie moet komen. We kunnen concluderen dat de toepassing in belangrijke mate gelukt is, maar we zien ook wat de rechter ziet: dat er verbeteringen mogelijk zijn en dat deze ook wenselijk zijn. Wij nemen dit mee, en we voeren dit nu door in het proces.”

Verbeterpunten

Eén van de verbeterpunten is dat als bepalingen uit de verordening duidelijker waren geweest, het voor iedereen helderder was geweest welke participatie mogelijk was. “Dat hebben we hersteld. Dan hadden inwoners beter geweten wat ze konden verwachten. Al deze informatie is inmiddels beschikbaar. Vanaf dit moment hebben omwonenden drie weken de tijd om hun opvattingen duidelijk te maken en om deze bij ons in te dienen. Al die informatie gaan we heel goed bestuderen. Op basis daarvan gaan we een besluit nemen over het vervolg.” Jongman benadrukt dat het college de inwoners zeer serieus neemt en dat ze zich blijven inspannen.

Veiligheidsplan

Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen vraagt aan de wethouder of er ook een toezegging kan komen over het veiligheidsplan, en of dit samen met bewoners wordt besproken. Daarop zegt de wethouder dat een dergelijk plan nooit vóór een besluit opgesteld wordt. “Een veiligheidsplan is niet iets wat je uit een lade pakt. Dat doe je in samenspraak. We hebben hier ook veel ervaring mee. Bij de verhuizing van WerkPro naar de Paterswoldseweg hebben we veel overleg gehad met omwonenden om tot een goed veiligheidsplan te komen. Maar dat plan stellen we pas op nadat er een besluit is genomen.”

De Haan begrijpt het niet: “Maar het besluit over deze locatie is toch al lang genomen?” Jongman: “Een college kan op verschillende manieren een besluit nemen. Bij dit onderwerp hebben we gezegd: we willen dit op een zorgvuldige manier doen. We hebben allereerst het nieuws met de omwonenden gecommuniceerd. Daarna is er een ‘voorgenomen besluit’ genomen. Vervolgens is er participatie en inspraak opgestart. Daarvan heeft de rechter nu gezegd: twee dingen zijn daarin niet goed gegaan. Dat gaan we herstellen. En dat wordt de opmaat naar de definitieve beslissing.”