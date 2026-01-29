Collecte voor supporters FC Groningen levert 20 duizend euro op

Foto: Laurens Jove Rodriguez

De collecte voor Stichting ‘laat ons weer eens samen juichen’ heeft zondag een bedrag van bijna 20 duizend euro opgeleverd. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard konden FC-supporters geld doneren voor de stichting.

‘Laat ons weer eens samen juichen’ verstrekt seizoenkaarten aan supporters die leven onder de armoedegrens. De FC lanceerde in 2020, samen met de Supportersvereniging FC Groningen de ‘Stichting laat ons weer eens samen juichen’. De stichting is bedoeld om FC-supporters met weinig inkomen de mogelijkheid te bieden toch seizoenkaarthouder van de club te zijn. De stichting werkt bij het verstrekken van de kaarten nauw samen met Jeugdfonds Sport & Cultuur.

De stichting werd opgericht gedurende de coronapandemie. Boegbeeld en voormalig spits Erik Nevland wilde in een zware periode graag iets doen voor zijn FC en schonk de club twee seizoenkaarten. Dit gebaar staat als symbolische start voor de stichting.