Code oranje: WIJ en Groninger Archieven dicht, Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland verplaatst

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Vanwege de verwachte slechte weersomstandigheden op woensdag blijven verschillende organisaties en instellingen gesloten. Ook de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland, die zou plaatsvinden in Martiniplaza, is afgelast.

Een van de instellingen die woensdag de deuren dichthoudt, is WIJ Groningen. WIJ biedt in de gemeente laagdrempelige hulp en ondersteuning aan inwoners op het gebied van bijvoorbeeld geld, werk, gezin en gezondheid. “Vanwege code oranje zijn alle locaties van WIJ Groningen woensdag gesloten”, laat bestuurder Mirjam Kuin weten. “Ook de reguliere activiteiten van het kinder-, jongeren-, buurt-, opbouw- en ouderwerk gaan niet door. De veiligheid van de inwoners en onze medewerkers staat voorop. Uiteraard is dit een lastige beslissing, maar als ik niet garant kan staan voor de veiligheid van inwoners en medewerkers, is dit de enige optie.” De medewerkers van WIJ zijn woensdag telefonisch wel bereikbaar.

Ook de Groninger Archieven blijven woensdag dicht. “Vanwege de verwachte sneeuwval zijn de Groninger Archieven op 7 januari gesloten. We zijn wel telefonisch en per mail bereikbaar”, aldus de organisatie.

In Martiniplaza zou woensdag de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland plaatsvinden. Deze gaat niet door en is verplaatst naar dinsdag 13 januari. De receptie wordt georganiseerd door de Stichting Samenwerking Noord en is bedoeld voor vertegenwoordigers van overheidsinstanties en bedrijven om elkaar te ontmoeten. Speciale gast bij deze editie is Klaas Knot, de voormalig president van De Nederlandsche Bank. Hij wordt die dag geïnterviewd door Janine Abbring. Zowel Knot als Abbring heeft laten weten op 13 januari aanwezig te zijn.

Voor woensdag geldt voor een groot deel van de dag code oranje. Het KNMI waarschuwt voor sneeuwval en gladheid. Lokaal kan er vijf tot zeven centimeter sneeuw vallen.