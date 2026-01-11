Code oranje voor ijzel in Groningen: verraderlijke gladheid op komst

Foto Wouter Holsappel, IJzel

Het KNMI heeft code oranje afgekondigd vanwege ijzel. De waarschuwing voor extreem weer geldt voor de nacht naar maandag en de maandagochtend.

Voor de provincie Groningen gaat de waarschuwing in om 02.00 uur. “Zondagavond laat en in de nacht naar maandag trekt er vanuit het westen een neerslaggebied over het land”, meldt het KNMI. “In vrijwel het hele land, met uitzondering van het zuidwesten, is er dan kans op verraderlijke gladheid door ijzel. Tijdens de maandagochtendspits is waarschijnlijk alleen in het noordoosten nog sprake van gladheid. In de loop van de ochtend stijgen de temperaturen en verdwijnt de ijzel overal.”

De waarschuwing voor extreem weer in Groningen is van kracht tot maandagochtend 10.00 uur. Naast Groningen geldt code oranje voor bijna alle provincies; alleen voor Zeeland en Zuid-Holland is de waarschuwing niet afgegeven.