‘Code oranje’ voorbij, deel busvervoer valt uit vanwege gladheid (update)

Foto: Joris van Tweel

Hoewel ‘code oranje’ voorbij is, blijft het op sommige plekken nog verraderlijk glad in Groningen. Qbuzz laat weten dat de gladheid zorgt voor uitval van verschillende buslijnen.

Voor Groningen leek de weerswaarschuwing in de vroege ochtend sneller voorbij dan gedacht. Het KNMI schaalde om 07.00 uur terug naar ‘code geel’, maar al snel werd duidelijk dat dat te voorbarig was. Kort na 08.00 uur werd de waarschuwing ‘code oranje’ opnieuw ingesteld en verlengd tot vrijdagochtend 10.00 uur.

Qbuzz was van plan om de busdienstregeling ongewijzigd te laten doorgaan. Maar de vervoerder laat vrijdagochtend weten dat sommige bussen toch in de remise blijven. “Diverse buslijnen rijden niet door extreme gladheid”, aldus Qbuzz. “De lokale weersituatie en wegcondities worden nauwlettend in de gaten gehouden om steeds opnieuw te bepalen of er verantwoord en veilig gereden kan worden. Qbuzz doet er alles aan om de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren.”

Inmiddels is de ergste gladheid voorbij in Groningen. Tot 12.00 uur geldt nog ‘code geel’, waarna de weerswaarschuwingen stoppen. Maar zaterdag kan het opnieuw glad worden, dit keer vrijwel de hele dag. Voor zaterdag geldt daarom ook ‘code geel’, vooralsnog tussen 03.00 uur ’s nachts en 23.00 uur in de avond.