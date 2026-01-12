‘Code oranje’ eindigt toch om 10.00 uur, ‘code geel’ houdt aan tot 15.00 uur (update)

Foto Wouter Holsappel, IJzel

De weerswaarschuwing ‘code oranje’ voor Groningen is maandagochtend om 10.00 uur overgegaan in ‘code geel’. Eerder op de ochtend dacht het KNMI de waarschuwing ‘code oranje’ nog tot 11.00 uur in stand te houden. ‘Code geel’ duurt tot 15.00 uur op maandagmiddag.

De waarschuwing ging maandagnacht om 02.00 uur in en gold voor vrijwel het hele land. Kans op verraderlijke gladheid door ijzel is de reden voor de weerswaarschuwing. Dat zorgde in de nacht en vroege ochtend van maandag al voor verschillende ongelukken in de provincie.

De gladheid houdt in het noordoosten van Nederland langer hield aan dan in de rest van het land. De weerswaarschuwing voor Groningen werd daarom in eerste instantie verlengd tot 11.00 uur. Maar de gladheid nam sneller af vanuit het zuidwesten, waardoor de waarschuwing toch rond 10.00 uur kon overgaan naar ‘code geel’. Van het zuidwesten uit neemt de gladheid langzaam af.

ProRail laat weten dat de opstart van het treinverkeer maandagmorgen volgens plan verloopt, de ijzel heeft op dit moment geen gevolgen voor het rijden van treinen. NS rijdt nog wel met een aangepaste dienstregeling, Arriva rijdt volgens het normale schema. Busvervoerder Qbuzz rijdt vanwege de kans op gladheid niet tot het middaguur. Ook daarna blijft een reisplanner checken vlak voor vertrek het advies.