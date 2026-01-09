Sneeuw op vrijdagochtend: ‘Ring en doorgaande fietspaden redelijk berijdbaar, rustig op de weg’

Foto: Andor Heij

Groningen werd vrijdagochtend opnieuw wakker in een winterse wereld, met zo’n tien centimeter extra sneeuw die sinds de nacht neerdaalde. Vooralsnog lijkt het erop dat schuiven en strooien door de gemeente, provincie en Rijkswaterstaat zijn werk goed heeft gedaan.

“Iedereen houdt zich goed aan de waarschuwingen van het KNMI en Rijkswaterstaat”, vertelt verslaggever Andor Heij vrijdagochtend. “Het is heel rustig op de weg. Mensen rijden over het algemeen stapvoets.”

De doorgaande wegen en fietspaden zijn volgens Heij redelijk te gebruiken: “Dat is allemaal goed gestrooid en geschoven. Ook de ringweg is aardig berijdbaar.”

Foto: Andor Heij Foto: Andor Heij

Op het Hoofdstation is het rustig, beter gezegd vrijwel uitgestorven. “Arriva-personeel vindt dat het meevalt, in vergelijking met de verwachtingen. Tot twaalf uur rijden Arriva en Qbuzz niet met bussen, de treinen van Arriva rijden nog steeds maar één keer per uur. Vooralsnog is de Flixbus richting Leer de enige bus die vrijdagochtend gewoon vertrekt.

Ook de kiosk op het Hoofdstation heeft vrijwel niks te doen: “Slechts sporadisch komt er iemand binnen.”

Foto: Andor Heij Foto: Andor Heij

Her en der in de Stad maken vooral kinderen van de sneeuw een feestje. Veel scholen in de gemeente hebben de leerlingen deze vrijdag vrij gegeven.

“Een onderwijzeres van een school vertelde dat zij donderdag al besloten om de kinderen vrij te geven. Daar wordt gebruik van gemaakt, op de Kardingerbult wordt druk gegleden en gesleed.”