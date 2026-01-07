‘Code oranje’ in Groningen verlengd tot 20.00 uur, vrijdag mogelijk 15 centimeter sneeuw (update)

Foto: Erick Bakker

In Groningen blijft de weerswaarschuwing ‘code oranje’ van kracht tot 20.00 uur. Het KNMI heeft de waarschuwing verlengd, omdat er woensdagmiddag en -avond kan er nog tot vijf centimeter sneeuw bij kan vallen. Vrijdag kan er, over de gehele dag, zelfs vijftien centimeter sneeuw neerdalen.

Als sinds het begin van woensdag trekt een nieuw front met sneeuwbuien over. In de loop van de avond verlaten de buien via onze provincie het land. In het westen van Nederland gaat de sneeuw steeds meer over in regen. Op veel plaatsen in Groningen wordt 5 tot 10 centimeter over de gehele woensdag verwacht.

Wanneer de sneeuwval stopt, verdwijnt code oranje. Daarna blijft code geel van kracht vanwege gladheid als gevolg van eerder gevallen sneeuw en het bevriezen van natte weggedeelten.

Mogelijk volgt vrijdag opnieuw ‘code oranje’ in Groningen als weerswaarschuwing. In de nacht van donderdag op vrijdag blijft het in het noorden langdurig sneeuwen en door een stevige oostenwind is er kans op sneeuwjacht. Ook kunnen er sneeuwduinen ontstaan. Lokaal kan de hoeveelheid sneeuw dan op oplopen tot 10 tot 15 centimeter.