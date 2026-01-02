‘Code geel’ voor gladheid geldt in Groningen nu tot en met zondagavond (update)

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Het verkeer in Groningen moet tot en met zondagavond rekening houden met gladheid door winterse buien. Het KNMI heeft daarvoor de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven.

De weerswaarschuwing geldt vooralsnog tot zondagavond 20.00 uur, maar de winterse omstandigheden met gladheid waarschijnlijk het hele weekeinde en ook daarna aan.

Tijdens zwaardere buien kan er een sneeuwdek van 1-3 cm ontstaan. In de nacht naar zaterdag en de ochtend erop kan er plaatselijk 3 tot 5 cm vallen. In het midden en oosten van het land kan dat oplopen tot tussen de 5 en 10 cm.

Verder kan er ’s avonds, ’s nachts en ’s ochtends, buiten de buien om, met name verder landinwaarts gladheid voorkomen door bevriezing van natte wegen.