Code geel verlengd naar dinsdag vijf uur ’s avonds

Foto: Erick Bakker

Het KNMI heeft zondag de weerswaarschuwing code geel verlengd tot dinsdag vijf uur in de avond. Het weerinstituut waarschuwt voor gladheid door sneeuw en bevriezing van het wegdek in de noordelijke provincies.

Dit komt doordat er zondag over de gehele dag buien vallen zoals hagel, natte sneeuw, maar ook droge sneeuw. Tijdens deze buien kan er opnieuw een sneeuw vallen tussen de 1 en 3 centimeter.

In de nacht zal het gaan vriezen met een temperatuur van -5 graden Celsius, waardoor er maandagochtend grote kans is op ijzel. Daarnaast is er maandag wederom kans op winterse buien.

De afgelopen dagen is er uitgebreid gestrooid op wegen en fietspaden, maar door opvriezing van natte wegdelen kan het toch nog verraderlijk glad worden. Vooral in de avond, nacht en ochtend is die kans het grootst.

Eerder adviseerde Rijkswaterstaat automobilisten al om voldoende afstand te houden en niet te veel te wisselen van rijstrook. Daarnaast is het verzoek om goed voorbereid op pad te gaan. “We adviseren weggebruikers om de weers- en verkeersinformatie goed in de gaten te houden”, zegt Rijkswaterstaat.

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis neemt de kans op sneeuwval vanaf woensdag weer toe. Vanaf donderdag zal er een zachte oceaanlucht onze kant opkomen, waardoor het de vraag is of het donderdag en vrijdag gaat sneeuwen of dankzij deze lucht gaat regenen. “Wie de clash uiteindelijk gaat winnen blijft voorlopig onzeker. Duidelijk is wel dat 2026 winters uit de startblokken schiet”, aldus Kamphuis.