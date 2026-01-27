COC Groningen organiseert protest tegen gebedsgenezing op Grote Markt

De Groningse afdeling van het COC organiseert komende zaterdag een protestactie op de Grote Markt, als reactie op de komst van Frontrunners Ministries naar Groningen. De LGBT-organisatie ageert daarmee direct tegen vermeende claims van de geloofsgemeenschap, wiens leider Tom de Wal onder meer claimde mensen via gebed te kunnen ‘genezen’ van onder andere homoseksualiteit.

Het protest start om 09:00 uur en duurt tot 12:00 uur. Mensen worden opgeroepen om vlaggen, protestborden en hun stem mee te brengen om tegengeluid te laten horen. “Zij komen met een ‘genezing’, wij komen met de waarheid”, schrijft het COC over het protest van komende zaterdagochtend. “Claims dat je met gebed kunt “genezen’ van homoseksualiteit en autisme normaliseert schaamte en schade. Dus wij laten ons horen.”

Met het protest volgt het COC bezorgdheid van meer organisaties in Stad over de komst van ‘Frontrunner Ministeries’ naar Groningen. In de gemeenteraad spraken onder meer D66, GroenLinks, en de PvdA zich vorige week al uit tegen de standpunten van de organisatie.

‘Kanker, slechthorendheid en homoseksualiteit wegbidden’

Aanleiding voor de zorgen van de organisaties is de recente arrestatie van gebedsgenezer Tom de Wal, voorganger van het kerkgenootschap. Hij werd vorige maand aangehouden in Tilburg tijdens een gebedsdienst op straat, waarvoor hij geen vergunning had. De Wal is omstreden vanwege uitspraken en claims uit het verleden. Hij suggereerde destijds onder meer dat mensen via gebed genezen kunnen worden van onder meer kanker, slechthorendheid en homoseksualiteit.

In Groningen is Frontrunners actief met de zogenaamde ‘Soulwinners School’, waar (potentiële) aanhangers op straat worden getraind op onder meer bidden voor zieke mensen. Maar de organisatie noemt het zelfs het ‘genezen van zieken op straat’. Komende zaterdag staat daarbij een zogenoemd ‘outreach-moment’ gepland op de Grote Markt, waarmee de organisatie nieuwe deelnemers wil werven voor onder meer de trainingen.