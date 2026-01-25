Cirqulinair brengt spektakel naar de Neutronstraat: “Acrobatiek en mensen die door de lucht vliegen”

Foto: Paul Blom

Aan de Neutronstraat, ten zuiden van de wijk Vinkhuizen, is deze periode een circustent te vinden. Het is het domein van Cirqulinair: een samentrekking van circus en culinair. Twintig avonden lang wordt het publiek getrakteerd op een hoogstaande show waarbij ze ondertussen kunnen genieten van lekkere gerechten.

Wat in de coronatijd begon als een bescheiden initiatief van vier avonden, is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde waarbij er 22 shows worden gebracht. De drijvende krachten achter het evenement zijn Roos Hermanides en Salim Yusuf. Na een reis van 25 jaar langs de grote Europese theaters en circussen als trapezeduo, hebben ze hun eigen haven gevonden in Groningen. Met hun onlangs in Zuid-Frankrijk aangeschafte circustent hebben ze Mobiel Theater Babel gecreëerd. De tent is omgebouwd om gebruikt te kunnen worden als volwaardig theater. Er zijn tribunes voor ongeveer driehonderd bezoekers. Voor de locatie is een vergunning afgegeven voor anderhalf jaar.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Paul Blom

Persoonlijk contact

De nieuwe voorstelling draagt de titel ‘Deepfake’, en ging afgelopen vrijdag in première. In de voorstelling wordt het publiek meegenomen naar de sfeer van de jaren ’30. Terwijl gasten genieten van een driegangenmenu, speelt het spektakel zich niet alleen op het podium, maar ook hoog in de lucht en zelfs tussen de tafels af. “Je gaat acrobatiek zien en mensen die door de lucht vliegen,” vertelt Hermanides enthousiast. “De naam van het evenement zegt het al: het is circus en culinair genot dat samensmelt.”

Opvallend aan de formule is dat de grens tussen artiest en publiek flinterdun is. “De acrobaten die zojuist nog hun kunsten vertoonden, staan even later aan tafel om de glazen bij te schenken of het diner uit te serveren. Dit intieme contact maakt de beleving heel uniek en persoonlijk.”

Circus voor iedereen

Inclusiviteit staat dit jaar hoog op de agenda van Mobiel Theater Babel. De organisatie doet er alles aan om de show voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. Zo zijn er specifieke avonden gepland waarbij tolken aanwezig zijn voor doven en slechthorenden, en is er op 31 januari een blindentolk die zorgt voor live audio-descriptie voor gasten met een visuele beperking. Ook is er verbinding gezocht met de wijk Vinkhuizen: voor de tweede keer worden er eenzame ouderen uitgenodigd om hen een leuke avond te laten beleven. Dankzij donaties zijn er ook kaarten uitgedeeld onder klanten van de Voedselbank Groningen.

De voorstellingen zijn tot en met 28 februari te zien. Naast de avondvoorstellingen op donderdag, vrijdag en zaterdag, is er op de zondagen de mogelijkheid voor een lunchsessie. Meer informatie vind je op deze website.