Reizigers scoren vanaf nu punten voor goed gedrag in de bus

Op verschillende plekken in Groningen verschijnen sinds deze week grote, opvallende borden bij bushaltes, die reizigers op een speelse manier wijzen op gewenst gedrag in de bus. De campagne van het OV-Bureau Groningen Drenthe moet bijdragen aan een betere sfeer in de bus, voor zowel passagiers als chauffeurs.

De aftrap van de campagne vond woensdagochtend plaats bij de bushalte aan de H. R. Holststraat, waar de extra grote borden aan haltepalen werden bevestigd. De posters moeten vooral jongeren aanspreken door de speelse, pixelachtige stijl, geïnspireerd op videogames. Naast bushaltes zijn de uitingen ook te zien in bushokjes, op schermen in de bus en via sociale media.

De campagne richtte zich op alledaagse gedragsregels in het openbaar vervoer: elkaar groeten, ruimte geven aan anderen, opstaan voor iemand die dat nodig heeft en de bus netjes houden. Volgens de initiatiefnemers gebeurt dat niet altijd vanzelf, terwijl het wel bijdraagt aan een prettige reis. Door op een luchtige manier duidelijk te maken wat reizigers van elkaar kunnen verwachten, wil het OV-Bureau bijdragen aan een betere sfeer in de bus, voor zowel passagiers als chauffeurs.

Centraal staat het idee van ‘buspunten’: reizigers die zich volgens de spelregels houden, kunnen deze punten online claimen en zo kans maken op prijzen: vrijkaartjes voor een dierentuin of een bioscoopbezoek, inclusief de busreis. Op die manier koppelt de campagne goed gedrag aan een beloning en aan het gebruik van het openbaar vervoer.

Het OV-Bureau zet de campagne de komende tijd voort. Naast de posters wordt het initiatief uitgebreid met onder meer online videomateriaal.