Celstraffen tot 24 maanden geëist voor ernstige mishandeling in Gelkingestraat

Tegen twee mannen die in oktober vorig jaar twee stappers ernstig mishandelden in de Gelkingestraat, is dinsdag 24 en 20 maanden cel geëist. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Het incident vond plaats op 12 oktober. De twee verdachten, mannen van 32 en 20 jaar uit Hoogezand en Assen, vielen in de uitgaansstraat twee andere mannen aan. Tijdens de behandeling van de zaak werden heftige camerabeelden getoond. Hierop is te zien hoe de slachtoffers worden geslagen en hoe één van hen, terwijl hij al op de grond ligt, meerdere keren met kracht tegen zijn lichaam en hoofd wordt geschopt. De daders renden daarna weg, maar konden niet veel later door de politie worden aangehouden. De slachtoffers moesten voor hun verwondingen naar het ziekenhuis.

Excessief geweld

Het Openbaar Ministerie spreekt van excessief geweld. De advocaten van de twee mannen vroegen de rechtbank om rekening te houden met de gebeurtenissen die aan de vechtpartij voorafgingen. Volgens de verdachten zou één van de slachtoffers de vriendin van één van hen hebben lastiggevallen met seksueel getinte voorstellen. Volgens de verdediging wordt er in de strafeis te veel gekeken naar het laatste moment van het geweld en te weinig naar de vermeende provocatie.

De rechtbank doet op 3 februari uitspraak.