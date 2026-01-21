CDA: zorgen over verkeersveiligheid en verkeersdrukte in Ten Post

Foto: Google Maps

De raadsfractie van het CDA wil dat de gemeente iets doet aan de verkeersveiligheid en verkeersdruk in het dorp Ten Post. Die zorgen zijn er al jaren.

Het dorp kampt volgens fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA al jaren met zorgen hierover. De fracties van CDA en PvdA hebben daar eerder al vragen over gesteld, maar de beantwoording van die vragen en het vervolg hierop heeft de zorgen bij de bewoners niet weggenomen.

Bewoners van de Nije Buurt in Ten Post ervaren grote overlast door bouwverkeer, waardoor ze hun wijk nauwelijks kunnen verlaten. Bovendien komt de communicatie vanuit de NCG over bouwwerkzaamheden en bouwverkeer vanwege de sloop en nieuwbouw in het dorp vaak te laat. Daar komt nog bij dat er ook veel bouwverkeer zal komen bij de aanstaande nieuwbouw van het multifunctioneel centrum. Tenslotte zijn er zorgen over de nieuwe gelijkvloerse verkeerssituatie en het zware landbouwverkeer door het dorp.

De fractie van het CDA vraag het college of er mogelijkheden zijn om de communicatie vanuit de NCG te verbeteren, de verkeersdruk te beperken en samen met Dorpsbelangen Ten Post, bewoners, provincie en andere betrokken partijen de problemen te lijf te gaan.