CDA wil onderzoek naar nieuwe onderkomens voor Giants en Reddingsbrigade

Foto Andor Heij. Groninger Giants 3 American Football

Nieuwe onderkomens voor de American Footballclub Groningen Giants en de Reddingsbrigade. Het CDA wil daar een onderzoek naar, na een bezoek aan diverse sportverenigingen in de gemeente.

De Giants delen nu nog de kantine met de voetbalvereniging GRC Groningen op Corpus den Hoorn. Volgens het CDA heeft Giants echter behoefte aan een eigen ontmoetingsplek waar ook hun materiaal veilig opgeslagen kan worden.

Ook voor de Reddingsbrigade wil het CDA bekijken of een onderkomen mogelijk is. Die kan eventueel gedeeld worden met een andere vereniging. Het gebouw is voor opslag, vergaderingen en theorielessena

Andere maatregelen

Ook voor andere sportverenigingen wil het CDA actie. Zo moet er bij het rolstoelhockey van de Hockey Club Groningen een toegankelijke opslagruimte komen.

De Judo Academy moet verdwijnen aan de Tavertijnstraat. Het CDA wil dat in hun nieuwe zaal net als nu ook een vaste judomat komt.

De floorballers van HSV gaven aan dat zij meerdaagse toernooien willen organiseren. Het CDA vraagt daarom aan het gemeentebestuur of er dan overnacht kan worden door clubs in sporthal Scharlakenhof in Haren.

Badminton Club GO! wees het CDA nog eens op het tekort aan binnensportruimtes. De badmintonclub heeft daardoor een wachtlijst.