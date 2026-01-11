Buurman trapt deur in bij woningbrand Anna Blamanstraat

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een woning aan de Anna Blamanstraat in de wijk De Held heeft zondagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de woningbrand kwam rond 15.00 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Het betrof een pannetje op het vuur dat voor de nodige rookontwikkeling in de woning zorgde”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Een buurman, die toevallig ook werkzaam is als brandweerman, heeft de deur van de woning ingetrapt en direct de elektriciteit en het gas in het pand afgesloten. Daarna heeft hij contact gezocht met de meldkamer om door te geven dat het naar alle waarschijnlijkheid om een pannetje op het vuur ging.”

Volgens Walburg hebben de bewoners de woning tijdig kunnen verlaten. “Wij hebben een nacontrole uitgevoerd en de woning geventileerd. De schade is beperkt gebleven tot wat rookontwikkeling in de woning, waardoor Stichting Salvage niet ter plaatse hoefde te komen. De woning is inmiddels weer overgedragen aan de bewoners.”