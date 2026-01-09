Bussen Qbuzz rijden gehele vrijdag niet: ‘Tests laten zien dat uitrijden niet veilig is’ (update)

Foto: Andor Heij

Vanwege de verwachte sneeuwval en gladheid rijden sinds middernacht in de gehele provincie geen bussen van Qbuzz. Dat blijft de hele dag zo, laat Qbuzz vrijdagochtend weten.

Kort na tienen besloot Qbuzz de gehele vrijdag een streep te zetten door het busvervoer in de provincie. Dat betekent dat reizigers op eigen vervoer zijn aangewezen, aldus de vervoerder: “Het blijft op veel plekken glad, ook is er meer sneeuw voorspeld. We hebben met verschillende types bussen gereden (test) en het is niet veilig om de dienstregeling op te starten. Daarom hebben we besloten om vandaag niet meer uit te rijden.”

Over vrijdagavond en de daarop volgende nacht durft Qbuzz nog geen uitspraken te doen: “Vanmiddag om 16.00 uur beoordelen we de situatie met de focus op de nacht en morgen.”

Qbuzz hoopte de bussen vanaf 09.00 uur onderweg te laten gaan, maar rond 07.00 uur werd de situatie opnieuw ingeschat. De vervoerder bepaalde dat het nog niet veilig genoeg is om de bussen te laten rijden, waardoor het busverkeer pas op het middaguur zou opstarten in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook dat blijkt dus niet haalbaar.