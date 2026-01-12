Burgerrestaurant uit de Stad wint tweede prijs tijdens NK Lekkerste Burger 2026

Jakob Wanninge, mede-eigenaar van Wereldburgers in Groningen, heeft maandag zilver gewonnen tijdens de Horecava in RAI Amsterdam. Hij won de prijs met zijn Groningse burger ‘Smash Mien Jong’.

De smashburger, in de Stad te krijgen aan de Vismarkt, bestaat uit twee patties van biologisch rundvlees met daartussen een pattie van Groningse worst. De burger heeft verder kroepoek van Groningse worst, mosterdmayonaise, relish van rode biet, augurk, dille en jonge kaas. “Een mooie balans van smaken”, aldus de jury.

Kijk voor de uitslag en een foto van de burger op deze website.