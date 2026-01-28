Burgemeester over potloodventer: “Politie stelt alles in het werk om deze persoon te traceren”

Foto: Henk-Jan van der Klis via Flickr (CC 2.0 SA)

De politie stelt alles in het werk om de potloodventer te traceren die al maandenlang actief is in en rond Park Groenestein in de wijk Helpman. Dat liet burgemeester Roelien Kamminga (VVD) woensdag weten na vragen van het CDA. De aanwezigheid van de man, die zich herhaaldelijk toont nabij basisscholen, zorgt voor grote onrust bij ouders en buurtbewoners.

Het CDA had het onderwerp op de agenda gezet nadat onlangs opnieuw een incident plaatsvond tijdens de schoolpauze bij de Haydnschool. “Liever besteed je aan dit soort onderwerpen geen extra aandacht, maar de situatie houdt nu al maanden aan”, aldus CDA-raadslid Jalt de Haan. Hij pleit voor extra inzet van handhavers (boa’s) om het veiligheidsgevoel in de wijk te versterken.

Operationele afweging

Burgemeester Kamminga deelt de zorgen van de fractie volledig. “Dit zorgt voor onrust in de omgeving en specifiek bij de mensen die hiermee geconfronteerd zijn. De politie zit bovenop de zaak en onderzoekt wie deze persoon is”, aldus de burgemeester. Hoewel de roep om meer boa’s begrijpelijk is, temperde Kamminga de verwachtingen: “We zitten niet ruim in het aantal handhavers. We moeten daar een operationele afweging in maken.”

Interventies in de openbare ruimte

Naast extra toezicht kijkt de gemeente naar fysieke maatregelen in het park. “We onderzoeken welke interventies mogelijk zijn, zoals extra verlichting. Tegelijkertijd willen we de openbare ruimte niet volledig inrichten op basis van incidenten”, legde Kamminga uit. Ze benadrukte dat de politie ‘in de lead’ is en dat zij bepaalt of er extra ondersteuning nodig is van de gemeente.

De Haan toonde zich tijdens het debat nog niet volledig gerustgesteld. Hij bleef aandringen op meer actieve ondersteuning voor de politie, juist vanwege het herhaaldelijke karakter van de incidenten. Kamminga benadrukte daarop dat er constant contact is tussen het Stadhuis en het politiebureau. “Dit onderwerp staat hoog op het prioriteitenlijstje. Dit is een situatie die je niet wilt en het heeft onze volle aandacht.”

De politie vermoedt dat het om dezelfde dader gaat die eerder werd gesignaleerd bij andere scholen en speelplekken in de wijk. Vooralsnog is er echter nog niemand aangehouden.