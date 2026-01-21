Burgemeester leest voor tijdens Nationale Voorleesdagen in bibliotheek

De Nationale Voorleesdagen zijn woensdag van start gegaan. Tien dagen lang staat heel Nederland in het teken van voorlezen, met speciale aandacht voor het plezier en het belang van samen lezen op jonge leeftijd.

In de bibliotheek van Selwerd was de burgemeester aanwezig om de campagne van start te laten gaan. Roelien Kamminga las hierbij voor aan een groep kinderen uit het boek Kleine Aap. Dit boek is verkozen tot Prentenboek van het Jaar.

“Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling en de saamhorigheid van kinderen,” zegt de burgemeester. “Het is mooi dat we dat op deze manier mee kunnen geven.”

Naast het voorlezen vond er vanochtend een gezamenlijk ontbijt plaats voor de kinderen. Dit moment was bedoeld om aandacht te besteden aan een gezonde start van de dag. De Nationale Voorleesdagen duren tot en met zaterdag 1 februari 2026. Gedurende deze periode worden in bibliotheken, scholen en kinderopvanglocaties door het hele land verschillende activiteiten georganiseerd om kinderen en hun ouders te stimuleren samen te lezen.