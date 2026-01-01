Burgemeester Kamminga brengt nieuwjaarsgroet aan inwoners van de gemeente

Foto: gemeente Groningen

Burgemeester Rolien Kamminga wenst de inwoners van Groningen “Veul hail en zeeg’n” voor het nieuwe jaar. Dit doet zij via een filmpje dat is gedeeld op de kanalen van de gemeente Groningen.

In de video kijkt Kamminga terug op het jaar 2025, waarin onder andere wordt verwezen naar het kampioenschap van de FC Groningen Vrouwen en de prestaties van schaatser Jenning de Boo. Andere momenten die door de burgemeester worden benoemd zijn de verbouwing van het hoofdstation, de komst van de AI-fabriek naar de Niemeyerfabriek en de verlichting van de Martinitoren.

Kamminga kijkt ook vooruit naar 2026, waarin zij hoopt dat iedereen veilig uit kan gaan. Ze benoemt daarnaast het 40-jarig jubileum van Eurosonic Noorderslag en de voortzetting van de vergroening van de stad. Tot slot spreekt zij de wens uit: “Dat iedereen in Groningen zijn dromen kan najagen en dat ik als burgemeester naast jullie sta.”