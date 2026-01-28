Brief van gemeente onbegrijpelijk? Vanaf juli mogen ze ‘retour afzender’

De gemeente Groningen start in juli met een proef, waarbij inwoners onduidelijke brieven van de gemeente kunnen terugsturen. Zij krijgen dan een nieuwe versie in eenvoudige taal.

Raadsleden vroegen begin vorig jaar om de proef, naar een voorbeeld uit Arnhem. Daar kunnen inwoners een onbegrijpelijke brief al een tijdje terugsturen. Binnen tien werkdagen krijgen ze dan een herschreven versie.

Groningse ambtenaren krijgen al trainingen in schrijven op B1-niveau en grote aantallen brieven worden vooraf gecontroleerd, voordat ze worden verstuurd. Maar het college heeft deze woensdag toegezegd de ervaringen in Arnhem te volgen. Daar zijn de aantallen teruggestuurde brieven laag, maar leverde het experiment wel waardevolle inzichten op. De terugstuurservice zorgde voor meer bewustzijn bij alle afdelingen over het belang van duidelijke taal.

Omdat de service weinig extra tijd en geld kost, begint ook in Groningen een soortgelijke pilot. De proef in Groningen start op 1 juli 2026 en loopt één jaar. Na afloop worden de resultaten geëvalueerd. De gemeenteraad wordt daarna geïnformeerd en krijgt een advies over het wel of niet voortzetten van de terugstuurservice.