Brandweer helpt baasje om kat uit boom te redden in Lewenborg

Foto: 112 Groningen

Aan de Lichtboei in Lewenborg zat dinsdagmiddag een kat in een boom. De brandweer hielp het baasje van het huisdier een handje bij de redding van het beestje.

Volgens 112 Groningen verklaarde de eigenaar dat zijn huisdier waarschijnlijk te overmoedig is geweest over zijn klimcapaciteiten. De kat kwam de boom wel in, maar was niet in staat om zelf naar beneden te klauteren

Met een hoogwerker werd de eigenaar van de kat door de brandweer naar het huisdier getakeld. Het beestje werd snel gevangen en in reismand gestopt, waarna het gevaarte van de brandweer baas en beest weer op de grond afleverde.