Brand in appartement Atensheerd

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een flatwoning aan de Atensheerd in Beijum is woensdagochtend brand uitgebroken. Dat meldt 112groningen.

Omdat in het gebouw ook een zorginstelling is gevestigd, werd uit voorzorg opgeschaald naar middelbrand. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse: twee blusvoertuigen en een hoogwerker opgeroepen.

De brandweer heeft het vuur geblust en de betreffende afdeling geventileerd en gecontroleerd op de aanwezigheid van koolmonoxide. Tenminste één zorgmedewerker wordt nagekeken vanwege rookinhalatie. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.