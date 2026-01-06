Bouwstof #19: Hoe maak je Groningen in tien jaar CO2-neutraal?

Foto: Jeen de Vos

Bouwstof besteedt deze week aandacht aan de ambitie van de gemeente Groningen om in tien jaar tijd een CO2-neutrale stad te worden.

De Gemeente Groningen wil in 2035 alleen nog energie verbruiken uit duurzame energiebronnenzoals zon, wind, aardwarmte en organisch restafval. Ook moet het totale energieverbruik in de gemeente flink omlaag.



In Bouwstof laat Stadsbouwmeester Ben van der Meer deze week zien waar dit voornemen al duidelijk vorm heeft gekregen: bij Warmtestad op het Zernike-Complex.

