Boosheid in Kostverloren na ‘kaalslag’ in Van Ostadepark: “Biodiversiteit om zeep geholpen”

Foto: Google Maps

Buurtbewoners van de wijk Kostverloren zijn boos. Tijdens werkzaamheden in het Van Ostadepark zijn dinsdag rigoureus struiken verwijderd langs een pad bij de westelijke ringweg. Volgens de bewoners is de ecologische structuur van het park hiermee aangetast.

“Het Van Ostadepark is onderdeel van de Gemeentelijke Ecologische Structuur (GES), een netwerk dat juist bedoeld is om de biodiversiteit te beschermen en te versterken,” vertelt buurtbewoonster Liesbeth Cavé. “Vandaag zijn echter alle struiken langs het pad bij de ringweg verwijderd. Er staan nu alleen nog bomen. Wij zijn woedend. Dit is de zoveelste keer in korte tijd dat de lokale natuur om zeep wordt geholpen.”

Schijnveiligheid?

Het betreffende pad loopt vanaf de Paulus Potterstraat achter basisschool De Petteflet langs richting de Van Ostadevijver. De struiken zouden zijn weggehaald om het veiligheidsgevoel van vrouwen te vergroten, maar Cavé zet daar grote vraagtekens bij. “De struiken die hier stonden, hadden stekels. Dat zijn juist plekken waar kwaadwillenden zich niet verschuilen. Als je femicide en geweld echt wilt tegengaan, had je dit struweel moeten laten staan. Nu is het overzichtelijk, maar ook onbeschermd. Bovendien zijn er bij ons geen klachten bekend over overlast op deze plek.”

Naast veiligheid speelt ook de gezondheid van de leerlingen van de nabijgelegen basisschool een rol. De begroeiing fungeerde als een natuurlijk filter tegen fijnstof van de ringweg en de spoorlijn. Nu de struiken weg zijn, heeft de vervuiling vrij spel richting het schoolplein.

Opeenstapeling van fouten

Volgens de bewoners is de kaalslag de nieuwste misslag in een reeks. Sinds 2021 proberen zij mee te praten over het beheer van het park, maar zonder resultaat. “De vijver zou ecologisch worden, maar het werd een visvijver die in de zomer volledig verstikt door algen,” schetst Cavé. “De watervleermuis, diverse vliegen en duikeenden zijn daardoor al verdwenen. En nu worden de inheemse vlierbes en elzen, cruciaal voor voedsel voor vogels, vervangen door exoten waar de natuur niets aan heeft.”

Gebrek aan regie

Leendert van der Laan is raadslid voor Partij voor het Noorden. Hij is bekend met de situatie. “Mijn fractie denkt dat de zorgen van de bewoners terecht zijn. De gemeente werkt met honderd verschillende tuinbedrijven die het groen in de gemeente onderhouden. Daar zitten zeer zeker bedrijven tussen die groen en biodiversiteit hoog in het vaandel hebben staan. In dit geval is er een bedrijf geweest dat in opdracht van de gemeente onderhoud heeft gepleegd, waar buurtbewoners wat van vinden. Moet het zo kort gesnoeid worden? Kan het niet anders? Moet het zo rigoureus om een kaalslag aan te richten. Mijn beeld is dat de gemeente niet goed kan inschatten wat deze bedrijven allemaal doen.”

Van der Laan kondigt aan de zaak hoog op te nemen: “Mijn fractie gaat zich beraden en we zullen hier in de raad aandacht voor vragen. Dit moet anders.” Voor de bewoners is er ondertussen maar één oplossing: de gemeente moet de fout herstellen door nieuwe, inheemse struiken terug te plaatsen zodat er voor dieren voldoende voedsel blijft.