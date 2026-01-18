Bloembakken in Taco Mesdagstraat moeten sluipverkeer uit Schildersbuurt weren

Foto: Schilderswijk Groningen

In de Taco Mesdagstraat in de Schildersbuurt is afgelopen week een pilot gestart om sluipverkeer uit de wijk te weren. Door het plaatsen van strategische bloembakken wordt geprobeerd de straat minder aantrekkelijk te maken als doorsteekroute.

De proef is niet alleen bedoeld om de verkeersdruk in de Taco Mesdagstraat zelf te verlagen, maar dient ook als een testcase voor de toekomst van het nabijgelegen Jozef Israëlsplein. De gemeente Groningen onderzoekt namelijk of dit plein op termijn volledig autoluw gemaakt kan worden. Sinds de plaatsing van een middenberm op het Hoendiep ervaren wijkbewoners meer sluipverkeer dat via de Taco Mesdagstraat snel op de Aweg wil komen.

Leutje Leidraad

Deze maatregelen maken deel uit van de uitvoering van de ‘Leutje Leidraad Schildersbuurt’. In dit visiedocument wordt de Taco Mesdagstraat beschreven als een belangrijke ‘groene en sociale verbinding’ die de verschillende pleinen in de wijk met elkaar moet gaan verbinden. De huidige pilot met bloembakken sluit aan bij de wens uit de leidraad om de woonstraten in de Schildersbuurt te vergroenen en meer ruimte te bieden aan bewoners in plaats van doorgaand verkeer.

De komende periode zal worden gemonitord of de bloembakken het gewenste effect hebben op de verkeersstromen in de wijk. De resultaten van deze pilot wegen mee in de definitieve besluitvorming over de inrichting van het Jozef Israëlsplein en de omliggende straten.