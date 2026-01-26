Bijna tienduizend Stadjers kampen met problematische schulden

In onze gemeente heeft zo’n 6,8 procent van de inwoners een zogenoemde ‘problematische schuld’, oftewel financiële verplichtingen die structureel hoger zijn dan wat iemand kan aflossen. Met in totaal 9.870 inwoners met een dergelijk geldprobleem is het aantal inwoners met een ‘problematische schuld’ het afgelopen jaar licht gedaald.

Met 6,8 procent van de inwoners met een chronisch geldprobleem (waarvoor verschillende instanties verschillende normen aanhouden) staat Groningen opvallend genoeg vrijwel rond het gemiddelde in Nederland. Ter vergelijking: in steden als Almere, Den Haag en Rotterdam heeft rond de 14 procent van de inwoners één of meer problematische schulden.

Binnen de gemeente is de problematiek (zoals verwacht) het grootst in de noordelijke en oostelijke stadswijken. In Beijum heeft bijna tien procent van de inwoners een ‘problematische schuld’. De westkant van Haren kent het probleem bijna niet, met slechts 3,9 procent.

De meeste inwoners met een problematische schuld hebben deze bij slechts één schuldeiser. De Belastingdienst, betalingsachterstanden via het BKR en zorgverzekeraars zijn de grootste schuldeisers in Stad. Opvallend is daarnaast dat de meeste mensen met een langdurige schuld niet arm zijn, maar genoeg geld verdienen waarmee zij in hun levensonderhoud zouden kunnen voorzien zonder de schuld.

De definitie van een ‘problematische schuld’ verschilt per instantie. Zo heeft iemand een problematische schuld bij de Belastingdienst als na minimaal 50 dagen een belastingaanslag van 50 euro of meer nog niet is betaald. Als een verkeersboete twee maanden na de tweede aanmaning nog niet is betaald, spreekt het CJIB van een ‘problematische schuld’.