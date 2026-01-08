Bibliotheek: gratis lid t/m 27 jaar en ruimere openingstijden

Forumbibliotheek De Wijert - Foto: Joris van Tweel

De bibliotheeklocaties van Forum Groningen gaan de openingstijden verruimen. Bovendien komt er een gratis lidmaatschap voor mensen t/m 27 jaar.

Het karakter van de bibliotheek in ons land is de afgelopen jaren veranderd. Het is niet meer alleen een uitleenlocatie voor boeken, maar een plek waar je elkaar kunt ontmoeten, kennis kunt maken met cultuur en waar je kunt leren en jezelf ontwikkelen. Bovendien komt er een nieuwe wettelijke zorgplicht voor bibliotheken, waaraan Groningen moet voldoen.

De Forum bibliotheek zet met het plan ‘Lezen is Goud’ de komende jaren in op het bevorderen van leesvaardigheid en leesplezier. Zo komt er een doorgaande leeslijn van 0 tot 20 jaar, met de programma’s BoekStart en Bibliotheek op School.

Verder wil de bibliotheek in de wijken en dorpen maatschappelijke functies dichtbij haar inwoners aanbieden. Ze gaat daarin actief samenwerken met partners in onderwijs, zorg, welzijn, cultuur en overheid. Voor de financiering gaat de gemeente uit van de structurele subsidie van Forum Groningen (bijna 11 miljoen euro) en extra middelen van het Rijk (ruim 7 ton).